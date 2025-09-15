Due giorni con il Corriere dell’Irpinia | programma e relatori

Avellinotoday.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il programma ufficiale del duegiorni con il Corriere dellIrpinia indica che le iniziative si svolgeranno il 19 e 20 settembre 2025, con appuntamenti previsti a Villa Amendola e nel Carcere Borbonico.Venerdì 19 settembre 2025Ore 10:00 — Villa AmendolaPresentazione dell’iniziativa e saluti: il. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giorni - corriere

André Juve (Corriere), negli scorsi giorni contatto per il mediano del Wolverhampton. Dal costo alla concorrenza, le ultimissime

Vlahovic Juventus (Corriere), vertice in agenda entro due giorni tra l’agente del serbo e Comolli! Due le piste per sbloccare il caso

Calciomercato Inter, sono “i giorni degli uomini gol”! Il focus del Corriere della Sera

due giorni corriere dell8217irpiniaDue giorni di confronto su futuro Irpinia - Due giorni di riflessioni e confronti promossi ad Avellino, il 19 e 20 settembre prossimi, dal settimanale Il Corriere dell'Irpinia, diretto da Gianni Festa, che 25 anni fa riprese la pubblicazione de ... Riporta ansa.it

due giorni corriere dell8217irpiniaDue giorni per riflettere e progettare - Se la testata poi corrisponde al nome di Corriere dell’Irpinia essa ha un valore aggiunto dovuto al tempo in cui si diffonde (102 anni dalla nascita), ai contenuti, soprat. Si legge su corriereirpinia.it

Cerca Video su questo argomento: Due Giorni Corriere Dell8217irpinia