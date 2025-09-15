Due giorni con il Corriere dell’Irpinia | programma e relatori

Il programma ufficiale del duegiorni con il Corriere dell’Irpinia indica che le iniziative si svolgeranno il 19 e 20 settembre 2025, con appuntamenti previsti a Villa Amendola e nel Carcere Borbonico.Venerdì 19 settembre 2025Ore 10:00 — Villa AmendolaPresentazione dell’iniziativa e saluti: il. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it