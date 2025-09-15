Il più grande dilemma con cui gli invitati di un matrimonio sono chiamati a confrontarsi riguarda spesso il look da scegliere. In molti casi, tuttavia, gli sposi corrono in loro soccorso definendo un dress code per la cerimonia. Tra i più richiesti c’è il black tie, un codice di abbigliamento matrimoniale molto formale utilizzato soprattutto per i ricevimenti serali. Ma cosa dovrebbe indossare un invitato a un matrimonio black tie? E quali sono le opzioni migliori senza dover necessariamente spendere una cifra esorbitante? Tra smoking e abiti da sera, districarsi non è sempre così semplice. Che cos’è il black tie?. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Dress code di matrimonio, cos’è e cosa prevede il black tie