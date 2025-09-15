Dramma nello sport | muore Matteo Franzoso giovane discesista azzurro L’incidente sulle nevi cilene

Dramma nello sport: se ne va, dopo due giorni di coma, il discesista azzurro Matteo Franzoso, a meno di un anno dalla morte in Val Senales della giovane promessa Matilde Lorenzi. Franzoso, vittima di un incidente sabato scorso durante un allenamento sulla pista cilena di La Parva, non ha superato le conseguenze del trauma cranico e del conseguente edema cerebrale ed è deceduto in una clinica di Santiago del Cile L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Dramma nello sport: muore Matteo Franzoso, giovane discesista azzurro. L’incidente sulle nevi cilene

In questa notizia si parla di: dramma - sport

Morto Matteo Franzoso sciatore italiano caduto in allenamento in Cile, il dramma dopo il grave incidente; Tragedia nello sci, è morto Matteo Franzoso; Matteo Franzoso è morto: lo sciatore azzurro era caduto in allenamento con la Nazionale in Cile. Domani avrebbe compiuto 26 anni.

Franzoso non ce l'ha fatta: dramma nello sci italiano, Matteo muore a 25 anni - A due giorni dalla caduta nelle Ande in allenamento con la nazionale di discesa libera, è morto a Santiago del Cile Matteo Franzoso, 25 ... Scrive tuttosport.com

Dopo Matilde Lorenzi muore sugli sci Matteo Franzoso: fatale una caduta sulle piste delle Ande dove si allenava con la nazionale - L'azzurro 25enne era nato a Genova, ma si era trasferito in Piemonte con la famiglia. Come scrive vanityfair.it