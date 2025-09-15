Dove vedere in tv i Mondiali di atletica | orari 16 settembre tv programma streaming italiani in gara
Martedì 16 settembre andrà in scena la quarta giornata di gara ai Mondiali 2025 di atletica: a Tokyo (Giappone) prosegue la rassegna iridata con un programma decisamente ricco e l’assegnazione di diverse medaglie. Si gareggerà esclusivamente nella sessione serale, in programma a partire dalle ore 12.35 italiane: gli appassionati non dovranno alzarsi di notte per seguire le gare. L’Italia si affiderà soprattutto a Matteo Sioli, che sarà un outsider nella lotta per le medaglie dell’incerta gara di salto in alto. Da non perdere le semifinali dei 400 metri, dove il fresco primatista nazionale Edoardo Scotti andrà a caccia dell’ambizioso accesso all’atto conclusivo. 🔗 Leggi su Oasport.it
