Doppio femminicidio di Castelfranco fucilate a moglie e figliastra | ergastolo in appello a Montefusco

Modena, 15 settembre 2025 - La Corte d'assise d'Appello di Bologna ha ribaltato la sentenza di primo grado, condannando Salvatore Montefusco, 73 anni, all' ergastolo con un anno di isolamento diurno per il duplice femminicidio della moglie e della figlia di lei. Il 13 giugno 2022, l'uomo aveva ucciso a colpi di fucile Gabriela Trandafir, 47 anni, e la figlia Renata, 22 anni, nella loro casa a Cavazzona di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena. La nuova sentenza accoglie l'impugnazione presentata dalla Procura di Modena e riformula la condanna di primo grado, che aveva inflitto a Montefusco 30 anni di reclusione.

