Dopo le accuse di Flick su Yamal che ha giocato nella Spagna con antidolorifici intervengono Uefa e FifPro Reuters

Il calendario è arrivato a un punto critico. Il presidente Uefa Aleksander?eferin e il presidente del sindacato dei calciatori FifPro, David Terrier, si sono finalmente decisi a prendere misure concrete per tutelare la salute dei giocatori, riconoscendo che il calendario è arrivato a un punto critico. Scrive Reuters: “La loro dichiarazione congiunta è arrivata dopo le critiche dell’allenatore del Barcellona, Hansi Flick, alla gestione da parte della Spagna dell’infortunio all’inguine di Lamine Yamal, nel quale ha affermato che il diciottenne è stato costretto a giocare le qualificazioni ai Mondiali assumendo antidolorifici nonostante lamentasse dolore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Dopo le accuse di Flick su Yamal, che ha giocato nella Spagna con antidolorifici, intervengono Uefa e FifPro (Reuters)

Barcellona, accuse di Flick alla Spagna: “Yamal è partito con dolore e ha giocato molto. Serve comunicazione”; Campioni in fasce: le bende ai polsi di Yamal e compagni scatenano i sospetti di doping in zona Real; Il Barcellona e il caso delle bende ai polsi: perché se ne parla.

Dopo le accuse di Flick su Yamal, che ha giocato nella Spagna con antidolorifici, intervengono Uefa e FifPro (Reuters) - Ceferin e Terrier chiedono misure urgenti per tutelare i giocatori, denunciando i rischi del calendario fitto e intenso. Da ilnapolista.it

Yamal, Flick attacca: «È andato in nazionale dolorante, questo non è prendersi cura dei giocatori» - Valencia, Flick annuncia l’assenza di Yamal: «Ha giocato con dolori in nazionale, questo non è prendersi cura dei giocatori». Scrive ilnapolista.it