Dopo la Vuelta le squadre ciclistiche pensano di boicottare le gare cui parteciperà l’Israel-Premier Tech Guardian

Ilnapolista.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le proteste pro-Palestina che hanno sconvolto la Vuelta a España 2025 potrebbero avere conseguenze molto pesanti sul futuro del ciclismo su strada. Secondo indiscrezioni riportate dal Guardian, diverse squadre del World Tour stanno valutando l’ipotesi di non gareggiare più contro l’Israel-Premier Tech, dopo i ripetuti disordini che hanno caratterizzato le tre settimane del Grande Giro spagnolo e che hanno portato addirittura all’annullamento della tappa finale a Madrid. Le critiche di Kwiatkowski: “Situazione negativa per il ciclismo”. Uno dei corridori più esperti del gruppo, Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers), ex campione del mondo, ha duramente criticato la gestione dell’Unione Ciclistica Internazionale (Uci). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

dopo la vuelta le squadre ciclistiche pensano di boicottare le gare cui parteciper224 l8217israel premier tech guardian

© Ilnapolista.it - Dopo la Vuelta le squadre ciclistiche pensano di boicottare le gare cui parteciperà l’Israel-Premier Tech (Guardian)

In questa notizia si parla di: dopo - vuelta

Vuelta a Burgos 2025: ultimo test per Ciccone e Pellizzari dopo San Sebastian e prima della Vuelta

Vuelta a Burgos 2025: dopo tre anni torna alla vittoria Damiano Caruso!

Vuelta a España: Antonio Tiberi cerca il riscatto dopo il Giro d’Italia. E le cronometro potrebbero favorirlo

Vuelta di Spagna, migliaia di manifestanti hanno protestato per la Palestina interrompendo l'ultima tappa della gara ciclistica - È la prima volta dal 1978, quando le proteste basche fermarono la corsa, che la Vuelta viene interrotta per motivi politici. Come scrive wired.it

dopo vuelta squadre ciclisticheDirettore Vuelta: "Proteste pro-Pal, inaccettabile quanto accaduto a Madrid" - Il direttore della Vuelta Javier Guillén ha parlato in conferenza stampa dopo il caos delle proteste pro- Secondo sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Dopo Vuelta Squadre Ciclistiche