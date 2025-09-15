Dopo la Vuelta le squadre ciclistiche pensano di boicottare le gare cui parteciperà l’Israel-Premier Tech Guardian

Le proteste pro-Palestina che hanno sconvolto la Vuelta a España 2025 potrebbero avere conseguenze molto pesanti sul futuro del ciclismo su strada. Secondo indiscrezioni riportate dal Guardian, diverse squadre del World Tour stanno valutando l’ipotesi di non gareggiare più contro l’Israel-Premier Tech, dopo i ripetuti disordini che hanno caratterizzato le tre settimane del Grande Giro spagnolo e che hanno portato addirittura all’annullamento della tappa finale a Madrid. Le critiche di Kwiatkowski: “Situazione negativa per il ciclismo”. Uno dei corridori più esperti del gruppo, Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers), ex campione del mondo, ha duramente criticato la gestione dell’Unione Ciclistica Internazionale (Uci). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

