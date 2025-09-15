Dopo la raccolta funghi non si presenta al ritrovo 58enne recuperato dal Soccorso Alpino

Ilpiacenza.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata del 15 settembre la stazione monte Alfeo del Soccorso Alpino è stata attivata dalla Centrale operativa del 118 per la ricerca di un uomo che non si era presentato al luogo concordato con un amico dopo la raccolta funghi alla Cappelletta di Valico al confine con il Pavese.I due si. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

