donna di 78 anni muore improvvisamente sulla spiaggia libera

Pescara - Maria Dionina Salvatori colta da malore in spiaggia libera a Montesilvano, tentativi di soccorso falliti, Guardia Costiera accerta dinamica e cause dell’annegamento-presunto. Una tragedia ha scosso ieri il tardo pomeriggio del litorale pescarese, a Montesilvano, dove una donna è deceduta in circostanze che fanno pensare a un’improvvisa sindrome da annegamento, dopo aver forse subito un malore mentre si trovava in riva al mare. La vittima è stata identificata come Maria Dionina Salvatori, 78 anni. Secondo quanto emerso, si stava trovando sulla spiaggia libera situata tra gli stabilimenti balneari Bagni Bruno e Sabbia d’Oro. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

