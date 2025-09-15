Donazione di sangue a Pomezia | grande partecipazione alla giornata di solidarietà

Pomezia, 15 settembre 2025 – Si è svolta ieri, domenica 14 settembre, nella parrocchia Regina Mundi di Torvaianica Alta, una nuova giornata di donazione di sangue promossa dal Gruppo Donatori Sangue “Carla Sandri”, federato FIDAS. Dalle ore 8 alle 11:30 si sono presentati 28 donatori, un risultato significativo che conferma la sensibilità crescente della comunità locale verso un gesto tanto semplice quanto indispensabile. Un’organizzazione puntuale e volontari instancabili. L’iniziativa è stata resa possibile grazie all’ impegno dei volontari dell’associazione e al lavoro di un’ équipe sanitaria composta da due medici, due infermieri e un autista per il trasporto delle attrezzature. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it