Docenti di sostegno | specializzazione continuità e incentivi abitativi

Il ministro Giuseppe Valditara annuncia tre novità decisive per il sostegno: formazione specialistica con Indire, continuità didattica su richiesta delle famiglie e un piano casa per i docenti destinati alle aree più costose. Misure pensate per ridurre il precariato, aumentare la qualità dell'inclusione e garantire stabilità al personale scolastico.

Specializzazione sostegno per docenti ITP, stesso percorso ma 24 punti in meno dei colleghi in graduatoria

“Oggi docenti, insegnanti di sostegno e ricercatori sono forse le persone più maltrattate d’Italia”, l’attrice Porcelli Safanov: “Il professore è visto solo come un nemico, le materie come strumenti di competizione”

Specializzazione sostegno per docenti ITP: stessa qualifica, 24 punti in meno

Valditara: “Docenti di sostegno specializzati con Indire e continuità didattica su richiesta delle famiglie. Il 41% ha confermato l’insegnante” - Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha presentato durante la trasmissione Coffee Break su La7 le principali novità per l'anno scolastico in corso, concentrandosi anche sulla ... Lo riporta orizzontescuola.it

Valditara: "Assunti 45mila nuovi docenti". Ma non bastano e resta il problema degli insegnanti di sostegno - Parte l'anno scolastico con nuovi insegnanti di ruolo, ma nelle scuole restano troppe cattedre vacanti e un terzo degli insegnati di sostengo resta senza specializzazione ... Da today.it