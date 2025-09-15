Discute con una prostituta e le prende il telefono | il compagno della donna lo picchia e lo deruba
Si è portato via il cellulare della prostituta, poi è stato picchiato e derubato dal compagno della donna. E’ far luce sulla vicenda, accaduta lo scorso 23 luglio a Ferrara, sono stati i carabinieri. Quel pomeriggio, infatti, in un bar di via Modena, un 30enne aveva contattato i militari. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
