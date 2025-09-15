Disability pride Palermo l' edizione 2025 è pronta al via | giovedì la presentazione al CesVop

Tutto pronto per il Disability Palermo Pride edizione 2025, che darà presentato alla stampa nella sala conferenze del CeSVoP, in via Pizzetti 10 a Palermo, giovedì 18 settembre, 2025, alle ore 16:00. La manifestazione si svolgerà il 20 e 21 settembre. Alla conferenza stampa del 18 settembre. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: disability - pride

Ecco le foto del Disability Pride

Disability Pride Month: che cos’è e perché l’Italia ha deciso di celebrarlo a settembre (e non a luglio)

Tutto pronto per la terza edizione del Disability Pride Palermo

Disability Pride Italia. . Il 20 settembre non è solo una data, è una piazza che pretende diritti, uguaglianza e dignità. Grazie a Nichi Vendola per le parole forti e chiare che ha scelto per noi, perché la nostra voce sia sempre più potente e collettiva. Vi aspettia - facebook.com Vai su Facebook

Si svolgerà sabato 27 settembre a Firenze il primo Disability Pride della Toscana, manifestazione che punta a sensibilizzare e creare una nuova consapevolezza sulla disabilità - X Vai su X

Disability pride Palermo, l'edizione 2025 è pronta al via: giovedì la presentazione al CesVop; Accessibilità senza discriminazioni e violenze: il Disability Pride colora Palermo; Torna il Disability Pride a Palermo: due giorni di eventi e una parata.

“Disability Pride, da Milano a Taranto scendiamo in piazza contro abilismo e discriminazioni” - Una città inclusiva, accessibile e che rispetti la dignità e le esigenze di ogni persona con disabilità che sia motoria, sensoriale, cognitiva, intellettiva, psichica, comportamentale e relazionale. Segnala ilfattoquotidiano.it

“Disability Pride” e “Disability Card”, la Sicilia sensibilizza ma non aderisce - L’istituzione della Carta, con conseguenti servizi a margine, è stata finanziata con 4,5 milioni di euro ripartiti in interventi vari. Secondo msn.com