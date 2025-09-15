DIRETTA Serie A Verona-Cremonese | segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato.it seguirà in tempo reale la partita tra scaligeri e grigiorossi La terza giornata di Serie A si chiude oggi con due posticipi. Ad aprire il palinsesto di giornata toccherà allo scontro salvezza tra  Verona  e  Cremonese. Una sfida che mette di fronte due squadre che stanno vivendo un momento psico-fisico decisamente agli antipodi. (Lapresse) – calciomercato.it Partiamo dagli ospiti che, grazie ai successi contro  Milan  e Sassuolo, sono a punteggio pieno e vanno a caccia di un clamoroso tris per raggiungere in vetta alla classifica  Juventus  e  Napoli. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Verona-Cremonese: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - L'Hellas è a caccia della prima vittoria in campionato dopo aver rimediato solo un punto nelle prime due giornate: pareggiando in casa dell'Ud ...

Calcio Serie A: Hellas Verona-Cremonese. Segui la diretta testuale - L'attaccante inglese, 145 gol in Premier League con il Leicester, a 38 anni è pronto a portare esperienza e ...

