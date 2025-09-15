DIRETTA Serie A Verona-Cremonese | segui la cronaca LIVE
Calciomercato.it seguirà in tempo reale la partita tra scaligeri e grigiorossi La terza giornata di Serie A si chiude oggi con due posticipi. Ad aprire il palinsesto di giornata toccherà allo scontro salvezza tra Verona e Cremonese. Una sfida che mette di fronte due squadre che stanno vivendo un momento psico-fisico decisamente agli antipodi. (Lapresse) – calciomercato.it Partiamo dagli ospiti che, grazie ai successi contro Milan e Sassuolo, sono a punteggio pieno e vanno a caccia di un clamoroso tris per raggiungere in vetta alla classifica Juventus e Napoli.
