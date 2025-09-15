Differenze tra tipi di Cavi del computer porte prese e connettori

Vediamo un po' di fare ordine cercando di fare una breve guida sui cavi che si possono attaccare al computer perchè sono tanti e non si sa mai bene a cosa servono. I cavi del computer sono davvero tanti, con standard diversi, acronimi e termini spesso simili e spesso difficili da distinguere. Possiamo aver bisogno di un cavo USB tipo A, tipo B o tipo C, un cavo SATA oppure uno di quelli più recenti, DisplayPort o Thunderbolt. Per distinguere i tipi di cavi di cui si può avere bisogno, vediamo in questa guida quali sono i principali, quali sono le differenze tra i cavi e le numerose porte o prese che un PC può avere. 🔗 Leggi su Navigaweb.net