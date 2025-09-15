Difendersi dalla violenza di strada? Missione possibile a tutte le età

Milanotoday.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La violenza di strada vi mette ansia, soprattutto se siete genitori, donne sole o anziani? Difendersi in città è una missione alla portata di tutte e tutti grazie al Wilding, un sistema completo di autodifesa personale basata su istinto, psicologia e previsione ideato da Mario Furlan, life coach. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: difendersi - violenza

Aumenta la cyber violenza contro le donne in Italia, glossario e consigli pratici per difendersi

difendersi violenza strada missioneCorso per genitori e adolescenti per difendersi dai "maranza" - Furlan: "Il Wilding contro la violenza di strada è per tutti" ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Difendersi Violenza Strada Missione