Difendersi dalla violenza di strada? Missione possibile a tutte le età
La violenza di strada vi mette ansia, soprattutto se siete genitori, donne sole o anziani? Difendersi in città è una missione alla portata di tutte e tutti grazie al Wilding, un sistema completo di autodifesa personale basata su istinto, psicologia e previsione ideato da Mario Furlan, life coach. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
In questa notizia si parla di: difendersi - violenza
Aumenta la cyber violenza contro le donne in Italia, glossario e consigli pratici per difendersi
Tornano le lezioni di Wilding con un terzo appuntamento dedicato a genitori e famiglie: sabato 20 settembre sulla terrazza @crowneplaza_milancity Il tema? Difendersi dalla violenza di strada, con un workshop guidato da Mario Furlan (@mariofurlanofficia - facebook.com Vai su Facebook
Corso per genitori e adolescenti per difendersi dai "maranza" - Furlan: "Il Wilding contro la violenza di strada è per tutti" ... Da msn.com