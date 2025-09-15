Dialogo costruttivo tra NSC Avellino e nuovo Comandante dei Carabinieri

Nella mattina di lunedì 15 settembre, Oreste Antonio Mangino, segretario provinciale vicario del Nuovo Sindacato Carabinieri Avellino, ha avuto un incontro istituzionale con il Colonnello Angelo Zito, recentemente nominato Comandante Provinciale dei Carabinieri di Avellino.Un'importante occasione.

Incontro cordiale e costruttivo tra il segretario generale provinciale di NSC Avellino Oreste Antonio Mangino e il nuovo Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Angelo Zito; Avellino: incontro istituzionale tra NSC Avellino e il colonnello Zito.

Avellino, incontro tra il nuovo sindacato Carabinieri e il Comandante provinciale Zito. Mangino: "Colloquio costruttivo e proficuo - Un incontro istituzionale tra il segretario provinciale vicario di NSC Avellino Oreste Antonio Mangino e il Colonnello Angelo Zito, recentemente nominato Comandante Provinciale dei Carabinieri di ...

