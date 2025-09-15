Detentore di armi da fuoco si barrica in casa | risolutiva la trattativa con il Commissario Capo Petrucci
Momenti di panico questa mattina nella zona Infernetto, dove un uomo armato si è barricato nella propria abitazione dopo una lite con la moglie. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della Polizia di Stato, che hanno gestito una situazione potenzialmente drammatica. Decisiva la trattativa condotta dal Commissario Capo Fabrizio Petrucci, che ha convinto l'uomo ad arrendersi dopo quasi due ore di tensione. Secondo una prima ricostruzione, tutto è partito per la decisione della donna di separarsi. I toni si sono rapidamente accesi fino a degenerare: la donna, sconvolta, è scesa in strada, mentre il marito si è chiuso in casa rifiutandosi di uscire. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Invece di conservare le armi all'interno di un armadio blindato chiuso a chiave, come previsto dalla legge, aveva l'abitudine di lasciare le armi incustodite in giro per la casa.
