Denise di Temptation Island | Marco una delusione gli ho dato tutto e mi sono ritrovata con nulla

La puntata del 15 settembre di Temptation Island segna l'epilogo della storia tra Denise e Marco, che ammette: "Spero lei trovi la felicità che non le ho dato io". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: denise - temptation

Temptation Island 2025, chi è Denise Rossi: lavoro, età e origini

Temptation Island 13, diretta quarta puntata: Marco vuole chiudere la relazione con Denise

Temptation Island 13, diretta quarta puntata: Marco chiude la storia con Denise

Temptation Island, é ritorno di fiamma tra Marco e Denise? La rivelazione dell'amica sui social >> https://tinyurl.com/3e24vjnv - facebook.com Vai su Facebook

Temptation Island - X Vai su X

Denise e Marco e poi… e poi… - Temptation Island Clip |; Temptation Island e poi...e poi, Marco e Denise ognuno per la sua strada: Il cuore guarisce quando capisce; Denise di Temptation Island: Marco una delusione, gli ho dato tutto e mi sono ritrovata con nulla.

Temptation Island 2025, la diretta stasera in tv: Valerio in lacrime, Ary e Sarah arrabbiate e sole, Denise cerca di guarire, Antonio vuole diventar papà Cosa è successo alle ... - "Love the way you lie" di Eminem e Rihanna è tornata a suonare nella prima serata su Canale 5. Da ilmessaggero.it

Temptation Island 2025, colpo di scena: Denise e Marco, ecco come è finita la loro storia - Temptation Island 2025: Denise e Marco si sono confrontati nella puntata del 15 settembre. Scrive mondotv24.it