Demon Slayer Infinity Castle Part 2 | Tutte le novità da non perdere

Il franchise di Demon Slayer si sta affermando come uno dei più di successo nel panorama dell'anime, grazie anche alla produzione di film che continuano a catturare l'attenzione del pubblico e a espandere la narrazione delle ultime arc del manga. Il primo capitolo cinematografico della trilogia ha mostrato battaglie intense contro alcuni dei Demoni più potenti, ambientate all'interno dell'Infinity Castle, un luogo che rappresenta una sfida ardua per i Cacciatori di Demoni. le battaglie principali e le anticipazioni sui prossimi film. Il primo film ha evidenziato due combattimenti fondamentali: quello tra Zenitsu e Kaigaku, e quello tra Tanjiro con Giyu contro Akaza.

