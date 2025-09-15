Della Ragione | Abbiamo vinto al Tar I parcheggiatori dovranno abbattere gli abusi edilizi

Josi Gerardo Della Ragione in un post social esprime la propria soddisfazione per il pronunciamento del tar sui parcheggi abusivi a Bacoli.“E allora. Avevamo ragione noi. I parcheggiatori di Miseno e Miliscola dovranno abbattere gli abusi edilizi realizzati in aree protette. Il TAR Campania ha. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Parcheggi chiusi ai lidi di Bacoli, il sindaco: «Abbiamo vinto contro l'illegalità, ora nuove gare per gli stabilimenti» - Il TAR Campania ha bocciato il ricorso presentato da lidi e parcheggiatori di Miseno e Miliscola. Si legge su ilmattino.it