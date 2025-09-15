Del colore mi nutrivo la mostra di Vitelia Zacchini Francalanci
Dal 16 al 26 settembre la Galleria Ricasoli del palazzo della Provincia di Arezzo, in via Ricasoli 24 ad Arezzo, ospita “Del colore mi nutrivo”, mostra retrospettiva di Vitelia Zacchini Francalanci a cura di Marco Botti.L’esposizione, visitabile tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 19 a ingresso. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
"Del colore mi nutrivo". Nella Sala Ricasoli della Provincia di Arezzo una mostra retrospettiva sulla pittrice Vitelia Zacchini Francalanci - L'arte per Vitelia Zacchini Francalanci rappresenterà un'oasi felice in cui dissetarsi, uno strumento privilegiato per evadere dalla quotidianità. Come scrive lanazione.it