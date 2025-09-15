Déjà vu Maignan | da quando è al Milan ha già saltato 40 partite
Il francese è uno dei massimi punti di riferimento nello spogliatoio ma, a parte la scorsa stagione, ha sempre vissuto problemi fisici importanti. Nel '22-23 perse cinque mesi. E intanto il rinnovo resta in stand by. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: maignan - milan
Corriere dello Sport – Milan, Terracciano firma e Sportiello saluta: cambia il vice Maignan
Calciomercato.com – Perché Maignan, Alex Jimenez e Fofana saltano Arsenal-Milan
Milan, rinnovo Maignan possibile? Il ‘CorSport’ rivela una cosa importante
Maignan out, Milan sii coraggioso: è il momento di lanciare Torriani #SempreMilan #ACMilan #Milan - X Vai su X
#Calciomercato #Milan, #Maignan non rinnova? Il futuro parla italiano - facebook.com Vai su Facebook