De Winter dopo l’esordio | Bella la prima felice di fare il mio debutto!

Notte di esordi a casa Milan. Oltre a Rabiot, è stato anche il momento di Koni De Winter: il post sui social del ragazzo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - De Winter dopo l’esordio: “Bella la prima, felice di fare il mio debutto!”

In questa notizia si parla di: winter - dopo

Calciomercato Genoa, dopo Ahanor in uscita anche De Winter! Parte l’asta per il difensore in attesa dell’ufficialità di Obrador

Galante Inter: «La base è fortissima. Chivu giusto per il dopo Inzaghi. De Winter e Leoni? Profili da nerazzurri»

Calciomercato Milan, De Winter il dopo Thiaw: Di Marzio spiega che …

#FallWinter. Vibrazioni pop, design contemporaneo. Fatti ispirare, giorno dopo giorno, dalle nuove creazioni firmate Gaia Life: scegli i nostri capi made in Italy, sono rifiniti nei minimi dettagli con cura e passione. #GaiaLife #madeinitaly #naturalcurves #tagliec - facebook.com Vai su Facebook

Calciomercato Milan, dopo De Winter tocca a Hojlund: il piano per chiudere con il Manchester - L’ex giocatore della Juve è una vecchia conoscenza di Max Allegri, che lo ha fatto esordire 10 minuti nella sfortunata sfida di Champions League contro il Chelsea nel 2021- Lo riporta corrieredellosport.it

Calciomercato Inter, caccia a un difensore dopo De Winter-Milan e Leoni-Liverpool / Nkunku, pista viva - Il club nerazzurro non ha potuto affondare i colpi su Koni De Winter (passato al Milan dal Genoa dopo la cessione di Malick Thiaw per 42 ml) e del 18enne ... Si legge su affaritaliani.it