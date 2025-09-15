Dazi Usa sui farmaci | qual è il vero obiettivo di Trump?

La vera bomba a orologeria nella disputa sui farmaci tra Stati Uniti ed Europa, come sottolineato a inizio agosto anche da Lettera43, non sono i dazi, ma la clausola Most Favoured Nation (MFN) voluta da Donald Trump. Lunedì Milena Gabanelli è tornata sul tema con un articolo che fotografa bene il gap dei prezzi: immunoterapici oncologici che negli Usa costano 191 mila dollari l’anno e in Italia 80–90 mila euro, insulina venduta a 300 dollari a flacone contro i 10–20 euro europei, farmaci comuni come il pantoprazolo che passa da 174 dollari negli Usa agli 11 euro italiani. Dati corretti, ma è solo la punta dell’iceberg. 🔗 Leggi su Lettera43.it

