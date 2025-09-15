Davide Ancelotti a rischio esonero al Botafogo cambia 7 giocatori e perde ancora | la panchina trema

Davide Ancelotti a rischio esonero al Botafogo dopo la sconfitta con il San Paolo di Hernan Crespo: cambia 7 giocatori e ora la panchina del figlio del CT del Brasile trema. 🔗 Leggi su Fanpage.it

davide ancelotti rischio esoneroBotafogo: Davide Ancelotti già rischia l'esonero, cambia sette giocatori e va ancora ko - Davide Ancelotti, figlio del ct del Brasile Carlo, è nella bufera dopo la sconfitta con il San Paolo: è fuori dalla Libertadores e in classifica è solo sesto dopo l'eliminazione dalla Copa del Rey ... Scrive sport.virgilio.it

Davide Ancelotti poteva scegliere meglio? Il Botafogo sarà una gatta da pelare - “Sono molto felice, molto orgoglioso, oggi ho avuto l’opportunità di conoscere la ... Come scrive tuttomercatoweb.com

