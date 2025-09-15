David o Vlahovic in Juve Borussia Dortmund? Tudor ha sciolto il dubbio in attacco | ecco chi giocherà nel match di Champions League

David o Vlahovic in Juve Borussia Dortmund? Tudor ha sciolto il dubbio in attacco: le ultime sulla formazione del match. Alla vigilia dell’attesissimo esordio in Champions League contro il Borussia Dortmund, il tecnico della Juventus Igor Tudor sembra aver sciolto uno dei dubbi più importanti in attacco. Secondo le ultime indiscrezioni, Jonathan David sarebbe in netto vantaggio su Dusan Vlahovic per una maglia da titolare. Questa scelta, se confermata, rappresenterebbe una chiara indicazione tattica da parte dell’allenatore, che preferirebbe un profilo più dinamico e mobile in grado di dialogare meglio con i trequartisti alle sue spalle. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - David o Vlahovic in Juve Borussia Dortmund? Tudor ha sciolto il dubbio in attacco: ecco chi giocherà nel match di Champions League

In questa notizia si parla di: david - vlahovic

Juve, a breve incontro per David: è il preferito per il post Vlahovic

Calciomercato Juve, chi prenderà il posto di Vlahovic? David in pole, resistono queste quattro alternative: la lista aggiornata

Mercato Juve, David balza in pole. Vlahovic-Milan nodo ingaggio

Punti di forza Juve: Yildiz, Bremer, Locatelli. Punti deboli: le fasce e il centravanti. Per diventare squadra da titolo serve che uno tra David, Vlahovic e Openda faccia stagione da 20 gol. Diversamente la squadra ha comunque qualità importanti e può ambire a - X Vai su X

(Gds) "Formazioni #JuveInter ore 18: Vlahovic sorpassa David in avanti, dietro il serbo Yildiz e Koopmeiners" ? https://ow.ly/jLMh50WWciH - facebook.com Vai su Facebook

Probabili formazioni Juventus-Borussia Dortmund: chi gioca titolare e le ultime su Bremer, Conceiçao, David, Vlahovic, Openda, Koopmeiners e Adzic; Prove di formazione pre Juve-Borussia: David o Vlahovic? Svelato il favorito; Probabili formazioni Juventus-Borussia Dortmund: chi gioca titolare e le ultime su Conceiçao, David, Vlahovic, Openda, Koopmeiners e Adzic.

Probabili formazioni Juventus-Borussia Dortmund: le indicazioni verso la 4^ giornata - Borussia Dortmund e gli indizi per il fantacalcio ... Lo riporta fantamaster.it

Juventus-Borussia Dortmund, le probabili formazioni della partita di Champions League - La Juve si prepara all'esordio stagionale in Champions contro il Borussia Dortmund, match da seguire martedì 16 settembre alle 21 LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Da sport.sky.it