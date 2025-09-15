David Ferrer una furia con Rune | Ti parlo in spagnolo perché lo capisci Hai sentito cosa ha detto?

Fanpage.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il capitano di Coppa Davis della Spagna, David Ferrer, durante la partita vinta da Martinez se l'è presa con giudice sedia e supervisor per il comportamento irriguardoso di Holger Rune. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: david - ferrer

david ferrer furia runeDavid Ferrer furioso contro Rune: “Ti parlo in spagnolo perché lo capisci. Hai sentito cosa ha detto?” - Il capitano di Coppa Davis della Spagna, David Ferrer, durante la partita vinta da Martinez se l'è presa con giudice sedia e supervisor per il comportamento ... Scrive fanpage.it

david ferrer furia runeRune manda su tutte le furie Ferrer: polemiche in Coppa Davis. Holger vuole sfidare Sinner e Alcaraz ma… - Rune lancia la sfida a Sinner e Alcaraz ma in Coppa Davis perde con la riserva di Carlos dopo aver fatto una 'furbata' che ha scatenato l'ira di David Ferrer ... Segnala sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: David Ferrer Furia Rune