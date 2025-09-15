Darmian Inter problemi per il difensore | è in dubbio per l’Ajax le condizioni

Darmian Inter, le ultime sulle condizioni del difensore centrale nerazzurro in vista della prossima sfida all’Ajax. Tutti i dettagli in merito. L’ Inter si prepara per l’esordio nella fase a gironi della UEFA Champions League 2025-2026, con l’importante sfida in programma mercoledì sera ad Amsterdam contro l’ Ajax. Dopo la sconfitta contro la Juventus, la squadra di Cristian Chivu è concentrata sul recupero e sulla messa a punto della forma fisica e mentale per affrontare al meglio l’impegno europeo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’allenatore rumeno ha a disposizione l’intero gruppo ad Appiano Gentile, ad eccezione di Matteo Darmian, che sta accusando un leggero problema alla schiena. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Darmian Inter, problemi per il difensore: è in dubbio per l’Ajax, le condizioni

In questa notizia si parla di: darmian - inter

Darmian: «Umore Inter? Sempre stato alto. Tornati ad assaporare la vittoria!»

Darmian: “PSG-Inter è una ferita che resterà sempre aperta” | VIDEO

Inter, Darmian: “Avversario difficile, ma vogliamo passare”

Darmian ? #ForzaInter #InterPadova - facebook.com Vai su Facebook

Verso l'Ajax, #Darmian in dubbio per un mal di schiena Sky - X Vai su X

Sky – L’Inter si prepara ad affrontare l’Ajax. Problemi da valutare per Darmian - Dopo l'amara sconfitta contro la Juventus, l'Inter si è ritrovata subito alla Pinetina per preparare la gara contro l'Ajax, la prima della nuova edizione della Champions League. Lo riporta fcinter1908.it

L'apertura di QS: "Inter, Darmian ti mette le ali. Milan, nuova era e vecchi problemi" - "Inter, Darmian ti mette le ali" è il titolo scelto oggi da QS per aprire la sua prima pagina. Riporta m.tuttomercatoweb.com