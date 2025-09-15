Danneggiata la targa in memoria di Falcone e Borsellino a Bollate il sindaco | Gesto di persone senza valori
Alcuni vandali hanno danneggiato la targa all'ingresso del parco di via Montessori, a Bollate (Milano). É già il secondo atto vandalico che la targa subisce nel giro di pochi mesi, ma il sindaco Francesco Vassallo ha dichiarato di volerla nuovamente riparare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
