Dama in Casentino celebra padre Tarcisio Ciabatti con una targa commemorativa
Nel giorno del patrono San Lorenzo, il piccolo borgo di Dama ha vissuto un momento di profonda commozione e orgoglio collettivo. Sulla facciata della chiesa è stata inaugurata una targa in memoria di padre Tarcisio Dino Ciabatti, frate francescano minore toscano, nato proprio a Dama il 5 ottobre. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
