Dama in Casentino celebra padre Tarcisio Ciabatti con una targa commemorativa

15 set 2025

Nel giorno del patrono San Lorenzo, il piccolo borgo di Dama ha vissuto un momento di profonda commozione e orgoglio collettivo. Sulla facciata della chiesa è stata inaugurata una targa in memoria di padre Tarcisio Dino Ciabatti, frate francescano minore toscano, nato proprio a Dama il 5 ottobre. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

