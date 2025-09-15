Il mondo dello sci è in lutto per la scomparsa di Matteo Franzoso, il giovane sciatore italiano di 25 anni, deceduto oggi a seguito di un tragico incidente avvenuto durante un allenamento in Cile, a La Parva. Franzoso, originario di Genova, dov’era nato il 16 settembre 1999, e cresciuto sportivamente al Sestriere, era un atleta delle Fiamme Gialle. Il 13 settembre, durante una sessione di allenamento, ha perso il controllo degli sci dopo un salto, finendo contro una staccionata. L’impatto gli ha causato un grave trauma cranico e, nonostante l’immediato trasporto in elicottero in una clinica di Santiago e l’induzione al coma farmacologico, le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Dal Sestriere al Cile: la pista maledetta che ha unito Matteo Franzoso e Matilde Lorenzi