Da Vm a Marval | Investimenti per il prossimo quinquennio per 30 milioni di euro

"Una operazione di stampo industriale che avvia un nuovo futuro per una realtà produttiva rilevante per l'Emilia Romagna. A commentare la "acquisizione di Marval della Vm Motori" è il vicepresidente della Regione con delega allo Sviluppo economico Vincenzo Colla, al termine di un incontro per una. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: marval - investimenti

VM ALLA MARVAL: LE REAZIONI DELLA POLITICA La notizia della vendita della più importante industria centese sta provocando una serie di interventi anche da parte di tante forze politiche presenti sul territorio. Il gruppo di Forza Italia Cento chiede stabilità - facebook.com Vai su Facebook

Da Vm a Marval: Investimenti per il prossimo quinquennio per 30 milioni di euro; VM Motori di Cento: la Marval dopo l’acquisizione conferma i livelli occupazionali e annuncia investimenti per 30 milioni di euro nel quinquennio; Marval investe 30 mln per il futuro di Vm Motori.

Stellantis vende VM Motori a Marval: nuova cessione dopo Comau e Iveco - Stellantis si disfa di VM Motori dopo dodici anni di controllo totale della storica azienda di Cento specializzata nella produzione di motori ... ilfattoquotidiano.it scrive

Stellantis cede VM Motori: Marval e Azzurra Capital puntano sui motori industriali - Stellantis cede VM Motori a Marval e Azzurra Capital: motori industriali, tutela dell’occupazione e rilancio del polo italiano. Lo riporta finanza.com