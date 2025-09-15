Da Galliani a Rovazzi la sfilata dei vip al nuovo palazzetto dello sport
Il sogno è diventato realtà nella giornata di domenica 14 settembre. E il taglio del nastro è stato l'occasione per vedere sfilare diversi vip, da Galliani a Rovazzi.È stata una grande festa quella tenutasi per l'inaugurazione del nuovo palazzetto dello sport di via Tommaso Grossi a Carate. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
In questa notizia si parla di: galliani - rovazzi
