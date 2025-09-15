Cybersecurity accordo tra Università di Udine e Polizia di Stato per formare gli esperti del futuro

Firmato un protocollo d’intesa tra l’Ateneo friulano e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza per promuovere ricerca e formazione nella sicurezza digitale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Firmato a Udine un protocollo d'intesa tra il dipartimento della Pubblica sicurezza e l'università di Udine per la formazione e la ricerca con l'obiettivo di combattere la criminalità digitale e proteggere i cittadini.

