Cva e centri culturali saranno riqualificati dalla Giunta Finiti i sopralluoghi per conoscere le criticità

La giunta comunale ha deciso di intervenire sulla valorizzazione dei centri socio-culturali. A darne notizia sono l’assessore ai lavori pubblici ed infrastrutture Francesco Zuccherini e l’assessora alle politiche sociali Costanza Spera. Si tratta di un importante investimento che ha preso il via. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

#Roma, 23 moschee sparse per la città, di cui ben 10 nella sola zona di Tor Pignattara. E non solo: ce ne sono molte di più, abusive, mascherate da centri culturali.

Avanti con un grande piano straordinario per la cultura nella Toscana diffusa. Ho annunciato una nuova legge nella prossima legislatura per sostenere teatri, biblioteche, fondazioni e centri culturali, per rafforzare l'identità dei territori e contrastare lo spopolam

Perugia, Cva e Case della partecipazione: si cambia - di Daniele Bovi Chiarire la vocazione dei Cva – quei Centri di vita associativa che rappresentano una delle spine dorsali del vasto territorio comunale – e stabilire nuove modalità di gestione. Riporta umbria24.it

Centri culturali islamici ricevono il 5 per Mille/ "Aggirano i blocchi statali fingendosi Onlus" - Aggirando le normative nazionali, i centri culturali islamici riescono ad accedere al 5 per Mille: l'allarme lanciato dell'eurodeputata leghista Ceccardi Sulle pagine del quotidiano La Verità è stato ...