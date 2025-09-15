Cva e centri culturali saranno riqualificati dalla Giunta Finiti i sopralluoghi per conoscere le criticità

Perugiatoday.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La giunta comunale ha deciso di intervenire sulla valorizzazione dei centri socio-culturali. A darne notizia sono l’assessore ai lavori pubblici ed infrastrutture Francesco Zuccherini e l’assessora alle politiche sociali Costanza Spera. Si tratta di un importante investimento che ha preso il via. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: centri - culturali

Cva e centri culturali saranno riqualificati dalla Giunta. Finiti i sopralluoghi per conoscere le criticità; Perugia, Cva e Case della partecipazione: si cambia; Cva, la diga del Gabiet sarà svuotata.

Perugia, Cva e Case della partecipazione: si cambia - di Daniele Bovi Chiarire la vocazione dei Cva – quei Centri di vita associativa che rappresentano una delle spine dorsali del vasto territorio comunale – e stabilire nuove modalità di gestione. Riporta umbria24.it

Centri culturali islamici ricevono il 5 per Mille/ “Aggirano i blocchi statali fingendosi Onlus” - Aggirando le normative nazionali, i centri culturali islamici riescono ad accedere al 5 per Mille: l'allarme lanciato dell'eurodeputata leghista Ceccardi Sulle pagine del quotidiano La Verità è stato ... Si legge su ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Cva Centri Culturali Saranno