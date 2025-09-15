Crosetto | Non siamo pronti a un attacco russo Dobbiamo mettere il Paese nella condizione di difendersi
“Non siamo pronti né ad un attacco russo né ad un attacco di un’altra nazione, lo dico da più tempo. Penso che abbiamo il compito di mettere questo Paese nella condizione di difendersi se qualche pazzo decidesse di attaccarci: non dico Putin, dico chiunque”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a margine della presentazione a Roma del bilancio del tour mondiale del Vespucci. “Non lo siamo perché non abbiamo investito più in difesa negli ultimi vent’anni e quindi i vent’anni non si recuperano in un anno o in due anni”. Riguardo ad un possibile coordinamento italiano in ottica difensiva all’Est afferma: “Siamo tra i primi contributori in assoluto nella Nato sul fianco est. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
