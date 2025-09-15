Crosetto lancia l' allarme | Non siamo pronti ad un attacco russo

Notizia in aggiornamento "Non siamo pronti né ad un attacco russo né ad un attacco di un'altra nazione": questo l'allarme lanciato da Guido Crosetto. Intervenuto a margine della presentazione a Roma del bilancio del tour mondiale del Vespucci, il ministro ha posto l'accento sulla mancanza di investimenti nella difesa negli ultimi venti anni: "La gente non vuole sentire parlare di necessità di difesa, ma io penso che il mio compito sia quello di mettere questo Paese nelle condizioni di difendersi se qualche pazzo decidesse di attaccarci. Non dico Putin, dico qualunque. Adesso non lo siamo perché non abbiamo più investito in difesa negli ultimi 20 anni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

