Crosetto | con la Vespucci abbiamo portato l’Italia nel mondo i suoi valori le sue tradizioni e l’eccellenza del Made in Italy

Ammirata in 32 Paesi, visitata da oltre un milione di persone, la mitica Amerigo Vespucci ha veleggiato come ambasciatrice del Made in Italy nel mondo. La Nave, che ha appena concluso il suo tour mondiale, ha compiuto un’impresa senza precedenti e solcando i mari ha portato un messaggio di eccellenza, tradizione e tecnologia italiana in cinque continenti. E oggi, durante la presentazione dei risultati a Roma, al Tempio di Venere (davanti al Colosseo), il ministro della Difesa Crosetto; il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano; e il vice ministro delle Imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini, tra gli altri, ne hanno celebrato il successo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

