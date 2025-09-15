Crisi dell' auto i produttori delusi dal dialogo con Bruxelles

L’esito del “Dialogo strategico” Ue-settore automotive del 12 settembre continua a far discutere. Se da una parte c’è chi, come i costruttori (Acea), “concordano (per l'ennesima volta, ndr) con il presidente della Commissione sulla necessità di un’azione coraggiosa e rapida”, dall’altra si sottolinea, a giusta ragione, “il risultato deludente” dell’incontro voluto da Ursula von der Leyen. “E’ stato uno scambio di convenevoli - afferma Massimo Artusi, presidente di Federauto (concessionari italiani) - tra chi energicamente difende una scelta ideologica e chi tale scelta l’ha avallata puntando sulle risorse per sostenerla, con la preoccupazione di entrambi di non perdere la faccia per le azioni fin qui compiute, rispetto a una realtà che li pone quotidianamente e drammaticamente di fronte alle pesanti conseguenze di tali strategie”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

