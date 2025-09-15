Crisi della Nerviano Medical Sciences la Cgil | A pagare non sono solo i lavoratori ma è il Paese intero
NERVIANO (MILANO) – Il segretario generale della Filctem Cgil, Marco Falcinelli, non usa mezzi termini. Interpellato sulla vertenza che coinvolge Nerviano Medical Sciences, ha lanciato un grido d’allarme: “Quello che sta accadendo a Nerviano è gravissimo. È in gioco non solo una parte fondamentale della ricerca e dello sviluppo, ma la salute pubblica, la qualità della vita delle persone e la stessa possibilità, per il nostro Paese, di continuare a scoprire nuovi farmaci, indispensabili per curarsi e guardare con speranza al futuro. Soprattutto nella lotta contro i tumori ”. Falcinelli mette il dito nella piaga: l’industria, oggi, risponde sempre più a logiche di mercato, piegata ai tempi rapidi e ai profitti immediati richiesti dalla finanza, mentre la ricerca farmaceutica ha bisogno di anni, di investimenti enormi, di pazienza e lungimiranza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
