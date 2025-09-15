Crisi Amt incontro sindacati-Salis | Sbloccati fondi per gli stipendi di settembre

Crisi Amt, si è svolto stamattina, lunedì 15 settembre 2025 presso palazzo Tursi, l'incontro tra i sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, e i vertici comunali. Hanno partecipato la sindaca Silvia Salis, il vice Alessandro Terrile e l’assessore alla Mobilità Emilio Robotti. Un. 🔗 Leggi su Genovatoday.it