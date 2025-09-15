Crisi Amt incontro sindacati-Salis | Sbloccati fondi per gli stipendi di settembre
Crisi Amt, si è svolto stamattina, lunedì 15 settembre 2025 presso palazzo Tursi, l'incontro tra i sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, e i vertici comunali. Hanno partecipato la sindaca Silvia Salis, il vice Alessandro Terrile e l’assessore alla Mobilità Emilio Robotti. Un. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Crisi Amt: lunedì incontro Salis-sindacati, a rischio gli stipendi di 3 mila lavoratori - È stato fissato per lunedì mattina alle ore 8 un incontro urgente tra la sindaca Silvia Salis e i sindacati di categoria Filt ... Lo riporta telenord.it
Crisi Amt, Salis: "Un piano per non vivere solo di emergenze" - Lo ha detto la sindaca di Genova, Silvia Salis, durante la visita alla scuola 'Diaz' in occasione del primo giorno dell'anno scolastico 2025/2026, tornando sull'incontro che si è tenuto questa mattina ... Come scrive msn.com