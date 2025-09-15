Cremonese più di lotta che di governo | il Verona preme ma non passa

Verona, 15 settembre 2025 – La Cremonese prolunga la sua serie positiva con un pareggio di indubbia sostanza in casa dell’Hellas Verona. Al Bentegodi va in scena una partita combattuta e piacevole. I gialloblù, nonostante tutte le novità portate dal mercato, spingono con decisione per far valere il fattore campo, ma la squadra di mister Nicola conferma la sua identità. Risponde alle folate degli scaligeri, chiude gli spazi e stringe i denti quando c’è da soffrire. La contesa rimane così aperta sino in fondo, ma, complice l’ottima prova di entrambi i portieri, l’incontro si chiude a reti inviolate, offrendo così alla matricola grigiorossa il terzo risultato utile consecutivo di questo positivo avvio di campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

