Cremonese più di lotta che di governo | il Verona preme ma non passa
Verona, 15 settembre 2025 – La Cremonese prolunga la sua serie positiva con un pareggio di indubbia sostanza in casa dell’Hellas Verona. Al Bentegodi va in scena una partita combattuta e piacevole. I gialloblù, nonostante tutte le novità portate dal mercato, spingono con decisione per far valere il fattore campo, ma la squadra di mister Nicola conferma la sua identità. Risponde alle folate degli scaligeri, chiude gli spazi e stringe i denti quando c’è da soffrire. La contesa rimane così aperta sino in fondo, ma, complice l’ottima prova di entrambi i portieri, l’incontro si chiude a reti inviolate, offrendo così alla matricola grigiorossa il terzo risultato utile consecutivo di questo positivo avvio di campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: cremonese - lotta
TORO, SENTI STEFANO CECCHI DI Radio Sportiva : "per la lotta salvezza? Cremonese, Pisa e squadre che sono peggiorate come Verona, Cagliari, Udinese e Lecce". Nessun cenno relativo al Toro, evidentemente per il noto opinionista di fede viola Cairo e Vai su Facebook
SERIE A - Lotta salvezza, poca fiducia nella Cremonese nonostante l'impresa di San Siro, in quota rischiano anche Pisa, Verona e Sassuolo https://ift.tt/uIQt7wU - X Vai su X