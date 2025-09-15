Cremlino | La Nato è di fatto in guerra con la Russia Crosetto avverte | Se ci attaccano non siamo pronti Drone russo abbattuto sopra il palazzo del presidente in Polonia

Un altro drone russo ha sorvolato la Polonia, questa volta sfiorando i palazzi del potere di Varsavia. Secondo il premier Donald Tusk, i servizi di sicurezza polacchi avrebbero «neutralizzato un drone che sorvolava gli edifici governativi e il Belvedere (residenza del presidente, ndr )». In merito a questa operazione, sempre nell’ambito della crescente tensione tra Nato e Russia, sarebbero stati arrestati due cittadini bielorussi. September 15, 2025 La posizione del Cremlino: «La Nato è già in guerra con Mosca». Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov alza il livello dello scontro verbale con l’Occidente, dichiarando che « la NATO è di fatto coinvolta » nel conflitto russo-ucraino a causa del sostegno militare dei Paesi occidentali all’Ucraina. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: cremlino - nato

Moldavia: l’ombra lunga della NATO e la strategia del Cremlino

La "voce del Cremlino" avverte la Nato: "Possibile un'altra operazione militare speciale"

Cremlino, droni in Polonia? Tema non di nostra competenza. Ue e Nato ci accusano ogni giorno di provocazioni

Missili e droni: la tensione cresce ai confini europei. Cremlino all’attacco: “La Nato è già in guerra con noi” - X Vai su X

Il ministro #Crosetto lancia l'allarme "L'Italia non è pronta né a un attacco russo, né di un'altra Nazione, dobbiamo mettere il Paese nelle condizioni di difendersi se qualche pazzo decidesse di attaccarci". Intanto sale la tensione #Russia-#Nato: il #Cremlino " - facebook.com Vai su Facebook

Per il Cremlino «la Nato è in guerra contro la Russia», Trump incolpa gli europei; Cremlino: «La NATO è di fatto in guerra con la Russia»; Cremlino | La Nato è in guerra con la Russia Crosetto | L' Italia è impreparata a un attacco.

Guerra, il Cremlino: «Nato di fatto in guerra con la Russia». Crosetto: «Italia impreparata ad un attacco» - Dmitrij Peskov, portavoce del Cremlino, ha dichiarato che «la Nato è di fatto in guerra con la Russia». Scrive ilmessaggero.it

Cremlino: «La Nato è di fatto in guerra con la Russia». Presto un 19esimo pacchetto sanzioni a Mosca da parte della Ue - Il portavoce di Vladimir Putin, Dmitri Peskov, dichiara che «la Nato è di fatto coinvolta» nel conflitto russo- Segnala msn.com