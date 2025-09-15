Covid Speranza ha mentito ai pm sul piano pandemico
Dalle ultime audizioni in commissione Covid emergono nuovi retroscena che riscrivono la storia della pandemia.
Vaccino Covid, 3 anni fa il 'delirio scientifico' di Speranza su finta efficacia sieri e dati Aifa, social insorgono: "Dovrebbe fare grafico di morti vax"
Covid, la Cassazione rimette Conte e Speranza nel mirino
Covid, la sentenza della Cassazione che potrebbe inguaiare Conte e Speranza: “L’epidemia colposa può essere causata anche da condotte omissive”
Gli ex Cts incastrano Speranza: sul piano pandemico mentì ai pm - Dai verbali desecretati dalla commissione Covid emerge una verità choc: mai con gli esperti del ministero si discusse se applicarlo o no.
Vaccini Covid, FdI all'attacco di Cts e Speranza: "Pm indaghino"/ "Astrazeneca? Inquietante…" - Vaccini Covid, Fratelli d'Italia (FdI) all'attacco di Cts ed ex ministro Speranza: "Pm indaghino.