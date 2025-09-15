Coteto via al restyling dei marciapiedi di via Calabria | lavori da mercoledì 17 settembre
Al via da mercoledì 17 settembre, nel quartiere Coteto, un intervento di manutenzione straordinaria che riguarderà i marciapiedi di via Calabria e una parte di quelli di via Toscana. Dopo le operazioni preliminari di allestimento il cantiere diventerà operativo. La riqualificazione rientra. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
In questa notizia si parla di: coteto - restyling
Marciapiedi, al via la riqualificazione in via Calabria - L’obiettivo principale è l’abbattimento delle barriere architettoniche, così da restituire ai residenti marciapiedi più accessibili, sicuri e funzionali. Come scrive livornopress.it