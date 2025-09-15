Costume di dottor doom rivelato in avengers | doomsday
Il prossimo film degli Avengers, intitolato “Doomsday”, sta generando grande attesa tra gli appassionati Marvel grazie alla sua rappresentazione fedele del personaggio di Doctor Doom. La pellicola promette di offrire un’interpretazione che rispetta le caratteristiche più iconiche del villain dei fumetti, con un focus particolare sul suo costume cinematografico. Questa produzione segna anche il ritorno di Robert Downey Jr. nel Marvel Cinematic Universe (MCU), interpretando nuovamente Victor von Doom, dopo anni di leadership come Iron Man. La rivelazione ufficiale dell’aspetto completo del personaggio ha suscitato entusiasmo, mostrando una versione molto vicina alle origini cartacee. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
