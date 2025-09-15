Cosa non torna nell’anniversario di Totti e Noemi Bocchi la data che forse non è quella vera

Metropolitanmagazine.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 13 settembre,  Francesco Totti e  Noemi Bocchi   hanno festeggiato il loro terzo anniversario insieme. Una storia che, come ben sappiamo, è stata caratterizzata da voci, indiscrezioni e tanti pettegolezzi. Ad ogni modo per la coppia, ci sono stati adesso dei momenti bellissimi per celebrare al meglio l’appuntamento di questo anno. I due hanno festeggiato i loro tre anni d’amore in un albergo romano. Suite da 9 mila euro, borsa di Hermès come regalo e, come detto, anche la torta per un “buon anniversario” ben sfoggiata sui social. Eppure, i più attenti hanno notato qualcosa di strano Dopo aver ufficializzato la relazione con Noemi Bocchi e la fine del matrimonio con Ilary Blasi, Francesco Totti aveva dichiarato:  «La nostra storia è iniziata dopo Capodanno e si è consolidata a marzo 2022. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

cosa non torna nell8217anniversario di totti e noemi bocchi la data che forse non 232 quella vera

© Metropolitanmagazine.it - Cosa non torna nell’anniversario di Totti e Noemi Bocchi (la data che forse non è quella vera)

In questa notizia si parla di: cosa - torna

Tania Bellinetti morta a Bologna dopo la caduta dal balcone, l’ex arrestato in Francia dopo la fuga: le accuse per Faiez Salmi, cosa non torna sul suicidio

Monica Busetto, la consulente: «Dal Dna all'analisi della catenina, ecco cosa non torna»

Ultraleggero precipitato nel Vercellese, morti papà e figlia. Guasto all'aeromobile, avaria al motore o un errore umano: cosa non torna

Pellegrini, dall'investitura di Totti all'anello di Mou: l'ex capitano in bilico - Senza fascia, senza ancora un allenamento in gruppo e con le sirene inglesi che suonano forti. Come scrive corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Cosa Torna Nell8217anniversario Totti