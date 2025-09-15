Cosa appare se piegate una banconota da 50 euro La teoria virale e la replica della Bce
In Bulgaria l’avvicinarsi dell’ingresso nell’euro ha dato vita a leggende e timori. Tra queste, una teoria virale sostiene che piegando una banconota da 50 euro e guardandola allo specchio si possa intravedere un volto cornuto, quasi demoniaco. Un’illusione ottica che, però, è stata subito trasformata in simbolo da gruppi religiosi e movimenti contrari all’adozione della moneta unica, sfruttandone l’impatto suggestivo in un momento di forte tensione sociale. Il passaggio dal lev all’euro, previsto nel 2026, continua infatti a dividere profondamente il Paese. I sondaggi indicano che oltre il 65% dei cittadini si dichiara contrario al cambiamento, percepito come una minaccia economica e identitaria. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In Bulgaria scoppia la polemica per il "diavolo" sulla banconota da 50 euro - Un portavoce della banca centrale europea è intervenuto in una radio di Sofia per tranquillizzare i cittadini. tg24.sky.it scrive