Cortona aperte le iscrizioni al concorso Eleiva Cortonensis
Sono aperte le iscrizioni alla nuova edizione del concorso Eleiva Cortonensis. La manifestazione, promossa da Comune di Cortona, OleAcademia Eleiva Cortonensis, Pro loco e le associazioni del territorio, mette a confronto gli oli extravergine di oliva prodotti nel territorio comunale ed ha lo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
In questa notizia si parla di: cortona - aperte
Piscina Monti del Parterre | Cortona - facebook.com Vai su Facebook
Cortona, aperte le iscrizioni al concorso Eleiva Cortonensis - Nuova edizione della manifestazione che coinvolge i produttori di olio extravergine di oliva ... Riporta arezzonotizie.it